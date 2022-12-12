(Стефанова) Марья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1775 и 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1810
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Трунин (?) Никифор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Трунин (?) Никифор Федорович
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1815
Сын: Трунин (?) Лентий Никифорович
Отец ребёнка: Трунин (?) Никифор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Агриппина Никифоровна
Отец ребёнка: Трунин (?) Никифор Федорович
Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно