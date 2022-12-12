(Стефанова) Марья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стефанова) Марья Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1775 и 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1779 и 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1806 и 1810

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Трунин (?) Никифор Федорович

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Трунин (?) Никифор Федорович

Рождение ребёнка
Между 1813 и 1815

Сын: Трунин (?) Лентий Никифорович

Отец ребёнка: Трунин (?) Никифор Федорович

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Агриппина Никифоровна

Отец ребёнка: Трунин (?) Никифор Федорович

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунин (?) Никифор Федорович

Смерть
Неизвестно
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