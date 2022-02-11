Горбачева (Дьяконова) Мария Викторовна
Место рожденияЯрославль
Дата рождения25.01.1941
Дата смерти11.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.1957
Сын: Горбачев Сергей Викторович
Отец ребёнка: Горбачев Виктор Родионович
город Черняховск, Калининградская область
Рождение ребёнка
31.10.1960
Сын: Горбачев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Горбачев Виктор Родионович
Смерть
11.02.2022