Горбачева (Дьяконова) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева (Дьяконова) Мария Викторовна

Место рождения

Ярославль

Дата рождения

25.01.1941

Дата смерти

11.02.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль
Рождение ребёнка
03.05.1957

Сын: Горбачев Сергей Викторович

Отец ребёнка: Горбачев Виктор Родионович

город Черняховск, Калининградская область
Рождение ребёнка
31.10.1960

Сын: Горбачев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Горбачев Виктор Родионович

Смерть
11.02.2022
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