Николаев Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Григорий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1901

Дата смерти

?.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1901

Отец: Николаев Николай Стефанович Мария Мардариева

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Андреева) Мария

Рождение ребёнка
02.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Андреева) Мария

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Андреева) Мария

Рождение ребёнка
05.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Андреева) Мария

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Андреева) Мария

Смерть
?.02.1944

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