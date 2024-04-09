Николаев Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1901
Дата смерти?.02.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1901
Отец: Николаев Николай Стефанович Мария Мардариева
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1925
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
05.09.1932
Рождение ребёнка
1935
Смерть
?.02.1944