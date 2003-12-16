Целюнов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1936

Дата смерти

16.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1936

Отец: Целюнов Иван Николаевич

Мать: Целюнова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
29.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Вера Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.02.1963

Сын: Целюнов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Целюнова Вера Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Вера Тимофеевна

Смерть
16.12.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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