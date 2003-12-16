Целюнов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1936
Дата смерти16.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1936
Рождение ребёнка
29.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Целюнова Вера Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.02.1963
Мать ребёнка: Целюнова Вера Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Целюнова Вера Тимофеевна
Смерть
16.12.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область