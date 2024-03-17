Чибиков Виктор Егорович
мужской, родился 22.11.1936
умер 03.05.1982
Супруги
Чибикова (Киндер) Надежда Ивановна01.06.1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1936
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чибикова (Киндер) Надежда Ивановна
Пос. Выдвиженец с-з, Комсомольский район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чибикова (Киндер) Надежда Ивановна
Смерть
03.05.1982