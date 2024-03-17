Чибиков Виктор Егорович 22.11.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чибиков Виктор Егорович

Автор
МВ
Васильева М.

мужской, родился 22.11.1936

умер 03.05.1982

Супруги
Чибикова (Киндер) Надежда Ивановна01.06.1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чибикова (Киндер) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чибикова (Киндер) Надежда Ивановна

Пос. Выдвиженец с-з, Комсомольский район, Хабаровский край

Рождение ребёнка
13.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чибикова (Киндер) Надежда Ивановна

Смерть
03.05.1982

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