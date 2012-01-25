(Серафимова) Мария Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Серафимова) Мария Серафимовна

Место рождения

Ямбулатово, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

07.12.1936

Дата смерти

25.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1936

Отец: Серафимов Серафим Иванович

Мать: Серафимова Анна

Ямбулатово, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
21.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Сергей Семенович

Новочувашский, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1960

Сын: Иванов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Семенович

Новочувашский, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.05.1961

Дочь: Черноклинова (Иванова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Семенович

Новочувашский, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1963

Сын: Иванов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Семенович

Новочувашский, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1966

Сын: Иванов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Новочувашский, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.01.2012
Новочувашский, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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