(Серафимова) Мария Серафимовна
Место рождения
Дата рождения07.12.1936
Дата смерти25.01.2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1936
Отец: Серафимов Серафим Иванович
Мать: Серафимова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
23.01.1960
Сын: Иванов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Иванов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
05.05.1961
Дочь: Черноклинова (Иванова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
04.12.1963
Отец ребёнка: Иванов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
11.01.1966
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.01.2012