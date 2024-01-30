Пискарева (Воронина) Анна Ильина
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти07.03.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1880
Рождение ребёнка
15.05.1884
Дочь: Пискарева Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Пискарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1895
Сын: Пискарев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Пискарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1897
Сын: Пискарев Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Пискарев Григорий Иванович
Смерть
07.03.1904
От чахотки