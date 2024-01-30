Пискарева (Воронина) Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарева (Воронина) Анна Ильина

Место рождения

Марфино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

07.03.1904

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Марфино, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
12.10.1880

Муж: Пискарев Григорий Иванович

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1884

Дочь: Пискарева Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Пискарев Григорий Иванович

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
02.11.1895

Сын: Пискарев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пискарев Григорий Иванович

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1897

Сын: Пискарев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Пискарев Григорий Иванович

Марфино, Мытищи, Московская область
Смерть
07.03.1904
Марфино, Мытищи, Московская область
От чахотки

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