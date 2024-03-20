Свинухова Евдокия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинухова Евдокия Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Donins Vasilijs

Отец ребёнка: Свинухов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Свинухов Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Свинухов Владимир Иванович

Бузулук
Рождение ребёнка
?.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свинухов Владимир Иванович

г. Ворошилов, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свинухов Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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