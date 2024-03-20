Свинухова Евдокия Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Donins Vasilijs
Отец ребёнка: Свинухов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Свинухов Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Свинухов Владимир Иванович
Бузулук
Рождение ребёнка
?.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свинухов Владимир Иванович
г. Ворошилов, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свинухов Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно