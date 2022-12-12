Суровцов Аифал Иринархович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти06.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1874
Образование
С ?.09.1886 по ?.06.1891 ст.
Вологодское Духовное училище, окончил по 2-му разряду.
Образование
С ?.09.1891 по ?.06.1897
Вологодская Духовная Семинария. VI класс 2 отделение. По окончании полного курса учения увольняется во втором разряде (ВЕВ 1897 №13, стр.210)
Работа или профессия
15.08.1897 ст.
Великовисочное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Определен на священницкое место в Великовисочный приход Печорского уезда (АЕВ 1897 №21, стр.427).
Работа или профессия
21.12.1897 ст.
Перемещен, согласно просьбе, в Лавельский приход Пинежского уезда (АЕВ 1897 №24, стр.482).
Бракосочетание
Около 1898
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Спирова Анна Аифаловна
Мать ребёнка: Суровцова Юлия Клавдиановна
Работа или профессия
С 1900
Явзора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Заведующий школой грамоты в деревне Явзоре.
Награда
24.01.1901 ст.
За ревностное прохождение пастырских обязанностей награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1901
Сын: Суровцов Пантелеймон Аифалович
Мать ребёнка: Суровцова Юлия Клавдиановна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Суровцова Нина Аифаловна
Мать ребёнка: Суровцова Юлия Клавдиановна
Работа или профессия
С 14.01.1906 ст.
Второй священник.
Награда
24.01.1906 ст.
За ревностное прохождение пастырских обязанностей с пользой для святой Церкви награжден скуфьею.
Работа или профессия
С ?.08.1906
Законоучитель Сурского министерского училища.
Рождение ребёнка
05.11.1906
Сын: Суровцов Виктор Аифалович
Мать ребёнка: Суровцова Юлия Клавдиановна
Работа или профессия
С 01.12.1907 по 01.11.1912 ст.
Благочинный 2-го Пинежского округа.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Суровцов Аркадий Аифалович
Мать ребёнка: Суровцова Юлия Клавдиановна
Награда
06.05.1911 ст.
За отлично-усердную службу и особые труды награжден камилавкой.
Рождение ребёнка
1911
Сын: Суровцов Александр Аифалович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 09.02.1912 ст.
С 9.2.1912 — заведующий и законоучитель Сурской двухклассной церковно-приходской школой
Работа или профессия
С 09.12.1912 ст.
Перемещен из Сурского прихода Пинежского уезда к Свято-Троицкой церкви Кевроло-Троицкого прихода того-же уезда (АЕВ 1913 №1, стр.3).
Работа или профессия
С 1913
Член благочиннического совета.
Рождение ребёнка
1915
Сын: Суровцов Клавдиан Аифалович
Мать ребёнка: Суровцова Юлия Клавдиановна
Награда
23.03.1916 ст.
Выражена благодарность Епархиального училищного Совета за усердное и ревностное отношение к школьному делу.
Работа или профессия
01.02.1917 ст.
Перемещен, согласно просьбе, на настоятельское место в Устьцылемский собор, священник Кевроло-Троицкого прихода, с возведением в сан протоиерея (АЕВ 1917 №4, стр.46).
Награда
29.06.1917
Награжден наперстным крестом.
Арест
13.09.1918
Арестован красноармейцами в с.Усть-Цильма
Смерть
06.10.1918
Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми
В полночь с 6 на 7 октября расстрелян на борту парохода около села Щугор, тело сброшено в реку Печору.