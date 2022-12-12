Суровцов Аифал Иринархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцов Аифал Иринархович

Суровцов Аифал Иринархович

avatar

Место рождения

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

06.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Суровцов Иринарх Алексеевич

Мать: Суровцова Евлалия Ивановна

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Образование
С ?.09.1886 по ?.06.1891 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Духовное училище, окончил по 2-му разряду.
Образование
С ?.09.1891 по ?.06.1897
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская Духовная Семинария. VI класс 2 отделение. По окончании полного курса учения увольняется во втором разряде (ВЕВ 1897 №13, стр.210)
Работа или профессия
15.08.1897 ст.
Великовисочное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Определен на священницкое место в Великовисочный приход Печорского уезда (АЕВ 1897 №21, стр.427).
Работа или профессия
21.12.1897 ст.
Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Перемещен, согласно просьбе, в Лавельский приход Пинежского уезда (АЕВ 1897 №24, стр.482).
Бракосочетание
Около 1898

Жена: Суровцова Юлия Клавдиановна

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Спирова Анна Аифаловна

Мать ребёнка: Суровцова Юлия Клавдиановна

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
С 1900
Явзора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Заведующий школой грамоты в деревне Явзоре.
Награда
24.01.1901 ст.
Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
За ревностное прохождение пастырских обязанностей награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1901

Сын: Суровцов Пантелеймон Аифалович

Мать ребёнка: Суровцова Юлия Клавдиановна

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Суровцова Нина Аифаловна

Мать ребёнка: Суровцова Юлия Клавдиановна

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
С 14.01.1906 ст.
Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Второй священник.
Награда
24.01.1906 ст.
За ревностное прохождение пастырских обязанностей с пользой для святой Церкви награжден скуфьею.
Работа или профессия
С ?.08.1906
Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Законоучитель Сурского министерского училища.
Рождение ребёнка
05.11.1906

Сын: Суровцов Виктор Аифалович

Мать ребёнка: Суровцова Юлия Клавдиановна

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
С 01.12.1907 по 01.11.1912 ст.
Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Благочинный 2-го Пинежского округа.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Суровцов Аркадий Аифалович

Мать ребёнка: Суровцова Юлия Клавдиановна

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Награда
06.05.1911 ст.
Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
За отлично-усердную службу и особые труды награжден камилавкой.
Рождение ребёнка
1911

Сын: Суровцов Александр Аифалович

Мать ребёнка: не указана

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
С 09.02.1912 ст.
Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
С 9.2.1912 — заведующий и законоучитель Сурской двухклассной церковно-приходской школой
Работа или профессия
С 09.12.1912 ст.
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Перемещен из Сурского прихода Пинежского уезда к Свято-Троицкой церкви Кевроло-Троицкого прихода того-же уезда (АЕВ 1913 №1, стр.3).
Работа или профессия
С 1913
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Член благочиннического совета.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Суровцов Клавдиан Аифалович

Мать ребёнка: Суровцова Юлия Клавдиановна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Награда
23.03.1916 ст.
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Выражена благодарность Епархиального училищного Совета за усердное и ревностное отношение к школьному делу.
Работа или профессия
01.02.1917 ст.
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Перемещен, согласно просьбе, на настоятельское место в Устьцылемский собор, священник Кевроло-Троицкого прихода, с возведением в сан протоиерея (АЕВ 1917 №4, стр.46).
Награда
29.06.1917
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Награжден наперстным крестом.
Арест
13.09.1918
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Арестован красноармейцами в с.Усть-Цильма
Смерть
06.10.1918
Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми
В полночь с 6 на 7 октября расстрелян на борту парохода около села Щугор, тело сброшено в реку Печору.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close