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Pander Arist Theodor Martin

Место рождения

Riga, Latvia

Дата рождения

28.02.1890

Дата смерти

24.01.1941

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1890

Отец: Pander Ernst Christian Alexander

Мать: Pander Caroline Sophie

Riga, Latvia
Образование
По 1915
Петроград
Императорский Петроградский Университет
Место жительства
05.11.1925
Frederiksborggade, København, Denmark
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Helene Wilhelmine

Упоминание
Неизвестно
ЦГИА СПб. Фонд 14. Опись 3. Дело 66398 | https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/14/3/66398 | ЦГИА СПб. | Фонд 14. | Опись 3. | Дело 66398 | Личное дело Пандера Ариса Эрнестовича | Архивный ши... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Kunsthistoriker
Смерть
24.01.1941
Virum, Denmark
Похороны
28.01.1941
Søllerød Kirkegaard, Søllerød/Holte, Denmark
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