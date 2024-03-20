Pander Arist Theodor Martin
Место рожденияRiga, Latvia
Дата рождения28.02.1890
Дата смерти24.01.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1890
Riga, Latvia
Образование
По 1915
Петроград
Императорский Петроградский Университет
Место жительства
05.11.1925
Frederiksborggade, København, Denmark
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Helene Wilhelmine
Упоминание
Неизвестно
ЦГИА СПб. Фонд 14. Опись 3. Дело 66398 | https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/14/3/66398 | ЦГИА СПб. | Фонд 14. | Опись 3. | Дело 66398 | Личное дело Пандера Ариса Эрнестовича | Архивный ши... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Kunsthistoriker
Смерть
24.01.1941
Virum, Denmark
Похороны
28.01.1941
Søllerød Kirkegaard, Søllerød/Holte, Denmark