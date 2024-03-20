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Schultz Johann Michael

Место рождения

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

26.05.1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1767

Отец: Schultz Johann Michael

Мать: Schultz Maria Elisabeth

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
02.05.1796

Жена: Schultz Anna Catharina

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.04.1797

Дочь: Christina Elisabeth Constantia

Мать ребёнка: Schultz Anna Catharina

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.04.1800

Сын: Schultz Johann Fridrich George

Мать ребёнка: Schultz Anna Catharina

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.10.1802

Сын: Schultz Wilhelm Theodor

Мать ребёнка: Schultz Anna Catharina

Kokenhof, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.11.1804

Дочь: Anna Luisa Juliana

Мать ребёнка: Schultz Anna Catharina

Kokenhof, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.02.1809

Сын: Schultz Carl Philipp Leonhard

Мать ребёнка: Schultz Anna Catharina

Kokenhof, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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