Schultz Johann Michael
Место рожденияWolmar, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения26.05.1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1767
Отец: Schultz Johann Michael
Мать: Schultz Maria Elisabeth
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
02.05.1796
Жена: Schultz Anna Catharina
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.04.1797
Дочь: Christina Elisabeth Constantia
Мать ребёнка: Schultz Anna Catharina
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.04.1800
Сын: Schultz Johann Fridrich George
Мать ребёнка: Schultz Anna Catharina
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.10.1802
Мать ребёнка: Schultz Anna Catharina
Kokenhof, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.11.1804
Дочь: Anna Luisa Juliana
Мать ребёнка: Schultz Anna Catharina
Kokenhof, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.02.1809
Сын: Schultz Carl Philipp Leonhard
Мать ребёнка: Schultz Anna Catharina
Kokenhof, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
Неизвестно