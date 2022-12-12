Кленова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1898
Дата смерти06.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1915
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1976