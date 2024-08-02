Николаев Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева (Сатунина) Олимпиада Николаевна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева (Сатунина) Олимпиада Николаевна

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