(Митюкова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митюков Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1917
Дочь: Козлова (Манзурова) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Манзуров Петр (Патуз) Демьянович
Рождение ребёнка
01.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манзуров Петр (Патуз) Демьянович
Рождение ребёнка
01.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манзуров Петр (Патуз) Демьянович
Смерть
Неизвестно