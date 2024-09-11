(Митюкова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Митюкова) Ольга Ивановна

(Митюкова) Ольга Ивановна

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1917 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митюков Иван Петрович

Мать: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Манзурова) Екатерина (Патусь Кетерни) (Патусь Кетерни) Петровна

Отец ребёнка: Манзуров Петр (Патуз) Демьянович

Место жительства
Неизвестно
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манзуров Петр (Патуз) Демьянович

Рождение ребёнка
01.01.1917

Дочь: Козлова (Манзурова) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Манзуров Петр (Патуз) Демьянович

Рождение ребёнка
01.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манзуров Петр (Патуз) Демьянович

Рождение ребёнка
01.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манзуров Петр (Патуз) Демьянович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.