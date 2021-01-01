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Борисенко Иван Семенович

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Место рождения

Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

?.08.1929

Дата смерти

?.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1929

Отец: Борисенко Семён Иларионович

Мать: не указана

Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.10.?

Дочь: Мул Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Варламова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисенко Юрий Иванович

Мать ребёнка: Варламова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Специальная Ольга Иванова

Мать ребёнка: Варламова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисенко Николай Иванович

Мать ребёнка: Варламова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варламова Анастасия

Смерть
?.01.2021
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