Борисенко Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения?.08.1929
Дата смерти?.01.2021
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1929
Отец: Борисенко Семён Иларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.?
Дочь: Мул Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Варламова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Варламова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Специальная Ольга Иванова
Мать ребёнка: Варламова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисенко Николай Иванович
Мать ребёнка: Варламова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варламова Анастасия
Смерть
?.01.2021