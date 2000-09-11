Бардина Татьяна Васильевна 24.01.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБардина Татьяна Васильевна

Бардина Татьяна Васильевна

avatar

Место рождения

Деревня Малеево

Дата рождения

24.01.1925

Дата смерти

11.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1925

Отец: Бардин Василий

Мать: не указана

Деревня Малеево
Бракосочетание
1944

Муж: Лизякин Виктор Борисович

Рождение ребёнка
06.09.1945

Сын: Лизякин Николай Викторович

Отец ребёнка: Лизякин Виктор Борисович

Воронцовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.05.1955

Дочь: Лизякина Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Лизякин Виктор Борисович

Деревня Малеево
Смерть
11.09.2000
Протвино, Протвино, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.