Бардина Татьяна Васильевна
Место рожденияДеревня Малеево
Дата рождения24.01.1925
Дата смерти11.09.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1925
Отец: Бардин Василий
Мать: не указана
Деревня Малеево
Бракосочетание
1944
Рождение ребёнка
06.09.1945
Сын: Лизякин Николай Викторович
Отец ребёнка: Лизякин Виктор Борисович
Воронцовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.05.1955
Дочь: Лизякина Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Лизякин Виктор Борисович
Деревня Малеево
Смерть
11.09.2000
Протвино, Протвино, Московская область