Головин Евгений Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1955
Сын: Головин Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Головина (Борисовская) Екатерина Лукинична
Рождение ребёнка
01.01.1959
Мать ребёнка: Головина (Борисовская) Екатерина Лукинична
Смерть
Неизвестно