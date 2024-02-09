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Головин Евгений Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина (Борисовская) Екатерина Лукинична

Рождение ребёнка
20.07.1955

Сын: Головин Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Головина (Борисовская) Екатерина Лукинична

Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Головин Федор Евгеньевич

Мать ребёнка: Головина (Борисовская) Екатерина Лукинична

Смерть
Неизвестно

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