Морева (Смирнова) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева (Смирнова) Светлана Александровна

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Место рождения

Г. Дзержинск

Дата рождения

11.12.1961

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1961

Отец: Александр Семёнович

Мать: Чатаева Александра Васильевна

Г. Дзержинск
Бракосочетание
23.02.1980

Муж: Морев Игорь Станиславович

Рождение ребёнка
29.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морев Игорь Станиславович

Рождение ребёнка
02.09.1984

Дочь: Майс Марина Игоревна

Отец ребёнка: не указан

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