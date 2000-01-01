Морева (Смирнова) Светлана Александровна
Место рожденияГ. Дзержинск
Дата рождения11.12.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1961
Отец: Александр Семёнович
Г. Дзержинск
Бракосочетание
23.02.1980
Рождение ребёнка
29.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морев Игорь Станиславович
Рождение ребёнка
02.09.1984
Дочь: Майс Марина Игоревна
Отец ребёнка: не указан