Феодосья Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ефим Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Ефимов
Михайловская
Рождение ребёнка
06.11.1833
Дочь: Матрона Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Ефимов
Михайловская
Рождение ребёнка
16.05.1836
Сын: Константин Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Ефимов
Михайловская
Рождение ребёнка
18.07.1837
Дочь: Марья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Ефимов
Михайловская
Смерть
Неизвестно