Феодосья Кононова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Феодосья Кононова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ефим Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Ефимов

Михайловская
Рождение ребёнка
06.11.1833

Дочь: Матрона Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Ефимов

Михайловская
Рождение ребёнка
16.05.1836

Сын: Константин Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Ефимов

Михайловская
Рождение ребёнка
18.07.1837

Дочь: Марья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Ефимов

Михайловская
Смерть
Неизвестно

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