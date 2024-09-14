Клыкова Параскева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлыкова Параскева Матвеевна

Клыкова Параскева Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клыков Петр Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1890

Дочь: Клыкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Клыков Петр Иванович

Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.