Клыкова Параскева Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клыков Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1890
Дочь: Клыкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Клыков Петр Иванович
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно