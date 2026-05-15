Шаталов Дмитрий Александрович 15.07.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаталов Дмитрий Александрович

Автор
ДШ
Шаталов Д.

мужской, родился 15.07.1984, Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Мать
Ледовская Ольга Николаевна15.11.1963 г.р.
Отец
Шаталов Александр Николаевич10.12.1963 г.р.
Супруги
Голованова Мария Владимировна22.11.1977 г.р.
Дети
Шаталова Василиса Дмитриевна27.05.2016 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1984

Отец: Шаталов Александр Николаевич

Мать: Ледовская Ольга Николаевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Бракосочетание
18.12.2015

Жена: Голованова Мария Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Чертановский ЗАГС

Рождение ребёнка
27.05.2016

Дочь: Шаталова Василиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Голованова Мария Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Родильный дом 25 ул.Фотиевой дом 6

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