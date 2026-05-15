Шаталов Дмитрий Александрович
мужской, родился 15.07.1984, Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
МатьЛедовская Ольга Николаевна15.11.1963 г.р.
ОтецШаталов Александр Николаевич10.12.1963 г.р.
Супруги
Голованова Мария Владимировна22.11.1977 г.р.
Дети
Шаталова Василиса Дмитриевна27.05.2016 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1984
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
18.12.2015
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.2016
Дочь: Шаталова Василиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Голованова Мария Владимировна
Москва, город федерального значения Москва