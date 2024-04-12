Молчанов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Молчанов Иван Ильич
Бракосочетание
06.02.1887 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.04.1889 ст.
Дочь: Молчанов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Молчанова Александра Адриановна
Рождение ребёнка
31.07.1893 ст.
Сын: Молчанов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Молчанова Александра Адриановна
Рождение ребёнка
19.07.1907 ст.
Дочь: Молчанова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Молчанова Александра Адриановна
Смерть
Неизвестно