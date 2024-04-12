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Молчанов Василий Иванович

Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Молчанов Иван Ильич

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1887 ст.

Жена: Молчанова Александра Адриановна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.04.1889 ст.

Дочь: Молчанов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Молчанова Александра Адриановна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.07.1893 ст.

Сын: Молчанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Молчанова Александра Адриановна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.1907 ст.

Дочь: Молчанова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Молчанова Александра Адриановна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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