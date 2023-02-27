Гузанов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Гузанов Василий
Мать: (Гузанова) Маремьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гузанова) Наталья
Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Гузанова) Ульяна
Мать ребёнка: (Гузанова) Наталья
Смерть
Неизвестно