Городишенина Олимпиада
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Сын: Городишенин Илья Ефимович
Отец ребёнка: Городишенин Ефимий Максимович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Городишенин Николай Ефимович
Отец ребёнка: Городишенин Ефимий Максимович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Городишенин Максим Ефимович
Отец ребёнка: Городишенин Ефимий Максимович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Городишенин Георгий Ефимович
Отец ребёнка: Городишенин Ефимий Максимович
Смерть
Неизвестно