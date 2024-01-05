Городишенина Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городишенина Олимпиада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Городишенин Илья Ефимович

Отец ребёнка: Городишенин Ефимий Максимович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Городишенин Николай Ефимович

Отец ребёнка: Городишенин Ефимий Максимович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Городишенин Максим Ефимович

Отец ребёнка: Городишенин Ефимий Максимович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Городишенин Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Городишенин Ефимий Максимович

Смерть
Неизвестно
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