Молодцова (Кузнецова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодцова (Кузнецова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Кузнецов Афонасий

Мать: Кузнецова Анна

Смерть
Неизвестно
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