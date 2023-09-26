- Александра Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 20.06.1833 ст.
Дата смерти18.06.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 20.06.1833 ст.
Отец: - Лука
Бракосочетание
До 16.10.1850 ст.
Смерть
18.06.1902 ст.
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская жена, вдовая после 1-го брака в 68 лет (от головной болезни)
Похороны
18.06.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.147-148 (Умершие №-17ж)