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- Александра Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 20.06.1833 ст.

Дата смерти

18.06.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 20.06.1833 ст.

Отец: - Лука

Мать: не указана

Бракосочетание
До 16.10.1850 ст.

Муж: - Георгий / Егор Дмитриевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
18.06.1902 ст.
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская жена, вдовая после 1-го брака в 68 лет (от головной болезни)
Похороны
18.06.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.147-148 (Умершие №-17ж)
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