Патока Елмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патока Елмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1920

Дочь: Патока Анастасия Елминовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патока Николай Елминович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патока Григорий Елминович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патока Влас Елминович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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