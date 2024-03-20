Жилин Степан Александрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1628
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1625
Мать ребёнка: Жилина Марья
Рождение ребёнка
До 1625
Сын: Жилин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Жилина Марья
Рождение ребёнка
До 1625
Мать ребёнка: Жилина Марья
Рождение
До 1628
Отец: Жилин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жилина Марья
Смерть
Неизвестно