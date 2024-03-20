Жилин Степан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилин Степан Александрович

Место рождения

Мыльное, Чернский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

До 1628

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1625

Сын: Жилин Иван Степанович

Мать ребёнка: Жилина Марья

Мыльное, Чернский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
До 1625

Сын: Жилин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Жилина Марья

Мыльное, Чернский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
До 1625

Сын: Жилин Парфен Степанович

Мать ребёнка: Жилина Марья

Мыльное, Чернский уезд, Тульская губерния
Рождение
До 1628

Отец: Жилин Александр

Мать: не указана

Мыльное, Чернский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родство Не Установлено 1

Мать ребёнка: не указана

Мыльное, Чернский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина Марья

Мыльное, Чернский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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