Бессонов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонов Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1926

Дата смерти

17.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессонова (Морозова) Антонина Никитична

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
17.12.2004

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