Бессонов Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1926
Дата смерти17.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бессонова (Морозова) Антонина Никитична
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
17.12.2004