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Старовойтов Никита Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Между 14.01.1946 и 1947
Должность десятника по строительству Инкубаторной станции Быховского р-н
Бракосочетание
1946

Жена: Врублевская Евдокия

Мокрянский сельсовет
Рождение ребёнка
16.01.1947

Сын: Старовойтов Пётр

Мать ребёнка: Врублевская Евдокия

Рождение ребёнка
14.04.1951

Дочь: Авдеева Зинаида

Мать ребёнка: Врублевская Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старовойтов Евгений

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старовойтов Леонид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старовойтов Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: туберкулёз
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