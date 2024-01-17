Старовойтов Никита Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Работа или профессия
Между 14.01.1946 и 1947
Должность десятника по строительству Инкубаторной станции Быховского р-н
Бракосочетание
1946
Жена: Врублевская Евдокия
Мокрянский сельсовет
Рождение ребёнка
16.01.1947
Сын: Старовойтов Пётр
Мать ребёнка: Врублевская Евдокия
Рождение ребёнка
14.04.1951
Дочь: Авдеева Зинаида
Мать ребёнка: Врублевская Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старовойтов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старовойтов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старовойтов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: туберкулёз