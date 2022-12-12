Арбузов Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузов Борис Александрович

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Место рождения

Пулавы, Польша

Дата рождения

04.11.1903

Дата смерти

06.11.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Пулавы, Польша
Смерть
06.11.1991
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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