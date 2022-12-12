Арбузов Борис Александрович
Место рожденияПулавы, Польша
Дата рождения04.11.1903
Дата смерти06.11.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Пулавы, Польша
Смерть
06.11.1991
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)