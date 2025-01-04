Мазурик Яков Рядовой Макарович 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мазурик Яков Рядовой Макарович

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Место рождения

Украинская ССР, Винницкая обл., Шаргородский р-н, с. Ракечинцы

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Мазурик Макар Мазурик

Мать: не указана

Украинская ССР, Винницкая обл., Шаргородский р-н, с. Ракечинцы
Военная служба
06.10.1941
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie51537859
Вероятно ошибочная запись о пропаже без вести
Военная награда
05.09.1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41143069
Орден Славы III степени
Смерть
Неизвестно

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