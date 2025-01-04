Мазурик Яков Рядовой Макарович
Место рожденияУкраинская ССР, Винницкая обл., Шаргородский р-н, с. Ракечинцы
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Мазурик Макар Мазурик
Мать: не указана
Украинская ССР, Винницкая обл., Шаргородский р-н, с. Ракечинцы
Военная служба
06.10.1941
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie51537859
Вероятно ошибочная запись о пропаже без вести
Военная награда
05.09.1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41143069
Орден Славы III степени
Смерть
Неизвестно