Федотова (???) Александра Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (???) Александра Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Федотов Михаил Антонович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Федотов Михаил Антонович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Федотов Михаил Антонович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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