Федотова (???) Александра Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Федотов Михаил Антонович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Федотов Михаил Антонович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Федотов Михаил Антонович
Смерть
Неизвестно