Наумова Нина Никаноровна
Место рожденияс.Новоселово, Иркутской области
Дата рождения04.07.1939
Дата смерти03.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипин Владимир
Отец ребёнка: Антипин Геннадий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Никах
Неизвестно
Муж: не указан
Бар-мицва
Неизвестно
Смена фамилии
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1962
Сын: Антипин Михаил Геннадьевич
Отец ребёнка: Антипин Геннадий Максимович
Рождение ребёнка
07.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антипин Геннадий Максимович
Смерть
03.05.2019