Наумова Нина Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова Нина Никаноровна

Наумова Нина Никаноровна

avatar

Место рождения

с.Новоселово, Иркутской области

Дата рождения

04.07.1939

Дата смерти

03.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1939

Отец: Наумов Никанор Михайлович

Мать: Таранова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипин Владимир

Отец ребёнка: Антипин Геннадий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Геннадий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Геннадий Максимович

Никах
Неизвестно

Муж: не указан

Бар-мицва
Неизвестно
Смена фамилии
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1962

Сын: Антипин Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Антипин Геннадий Максимович

Рождение ребёнка
07.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипин Геннадий Максимович

Смерть
03.05.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.