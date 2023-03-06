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(Шабурова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Шабуров Петр Фотиев

Мать: Шабурова Евдокия Пантелеева

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