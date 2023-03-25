Памурзин Петр Матвеевич
Место рожденияСамарская область,Бузулукский уезд, Алексеевская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Самарская область,Бузулукский уезд, Алексеевская волость
Бракосочетание
20.09.1885 ст.
село Верхнее Съезжее
Свидетели невесты Свидетели жениха: Тимофей Гордеевич Памурзин, Иван Семенович Памурзин
Рождение ребёнка
21.10.1889
Дочь: Памурзина Елизавета Петровна
г.Кустанай
Рождение ребёнка
27.01.1896
Сын: Памурзин Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Памурзина Мария Косьминична
г.Кустанай
Рождение ребёнка
22.11.1897
Сын: Памурзин Григорий Петрович
г.Кустанай
Смерть
Неизвестно
г.Кустанай