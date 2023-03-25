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Памурзин Петр Матвеевич

Место рождения

Самарская область,Бузулукский уезд, Алексеевская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Памурзин Матвей Семенович

Мать: Памурзина Анна Гавриловна

Самарская область,Бузулукский уезд, Алексеевская волость
Бракосочетание
20.09.1885 ст.

Жена: Памурзина Мария Косьминична

село Верхнее Съезжее
Свидетели невесты Свидетели жениха: Тимофей Гордеевич Памурзин, Иван Семенович Памурзин
Рождение ребёнка
21.10.1889

Дочь: Памурзина Елизавета Петровна

Мать ребёнка: не указана

г.Кустанай
Рождение ребёнка
27.01.1896

Сын: Памурзин Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Памурзина Мария Косьминична

г.Кустанай
Рождение ребёнка
22.11.1897

Сын: Памурзин Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

г.Кустанай
Смерть
Неизвестно
г.Кустанай
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