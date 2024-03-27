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Манойло Петр Алексеевич

Место рождения

украина

Дата рождения

1883

Дата смерти

05.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Манойло Алексей

Мать: ?

украина
Рождение ребёнка
1906

Сын: Манойло Василий

Мать ребёнка: Манойло Наталья

Рождение ребёнка
1907

Сын: Манойло Григорий Петрович

Мать ребёнка: Манойло Наталья

БАССР, Хайбуллинский р-н, с. Податское
Рождение ребёнка
03.03.1911

Дочь: Семко Пелагея

Мать ребёнка: Манойло Наталья

хутор Ново-зирган, Хайбуллинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
16.10.1914

Сын: Манойло Андрей

Мать ребёнка: Манойло Наталья

с. Подольск, Хайбуллинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
03.12.1918

Сын: Манойло Николай

Мать ребёнка: Манойло Наталья

с Подольск Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1921

Дочь: Глушек Анна

Мать ребёнка: Манойло Наталья

Рождение ребёнка
28.02.1921

Дочь: Шульга Мария

Мать ребёнка: Манойло Наталья

Хайбулинский район Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1923

Сын: Манойло Михаил

Мать ребёнка: Манойло Наталья

Рождение ребёнка
28.02.1928

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Манойло Наталья

с. Подольск, Хайбуллинский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
05.12.1975
г Уфа Башкортостан Тимашевское кладбище
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