Манойло Петр Алексеевич
Место рожденияукраина
Дата рождения1883
Дата смерти05.12.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Манойло Алексей
Мать: ?
украина
Рождение ребёнка
1906
Сын: Манойло Василий
Мать ребёнка: Манойло Наталья
Рождение ребёнка
1907
Сын: Манойло Григорий Петрович
Мать ребёнка: Манойло Наталья
БАССР, Хайбуллинский р-н, с. Податское
Рождение ребёнка
03.03.1911
Дочь: Семко Пелагея
Мать ребёнка: Манойло Наталья
хутор Ново-зирган, Хайбуллинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
16.10.1914
Сын: Манойло Андрей
Мать ребёнка: Манойло Наталья
с. Подольск, Хайбуллинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
03.12.1918
Сын: Манойло Николай
Мать ребёнка: Манойло Наталья
с Подольск Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1921
Дочь: Глушек Анна
Мать ребёнка: Манойло Наталья
Рождение ребёнка
28.02.1921
Дочь: Шульга Мария
Мать ребёнка: Манойло Наталья
Хайбулинский район Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1923
Сын: Манойло Михаил
Мать ребёнка: Манойло Наталья
Рождение ребёнка
28.02.1928
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Манойло Наталья
с. Подольск, Хайбуллинский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
05.12.1975
г Уфа Башкортостан Тимашевское кладбище