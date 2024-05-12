Дзевентковская (Шерстнева) Римма Федоровна 06.06.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дзевентковская (Шерстнева) Римма Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.198

Дочь: Дзевентковская Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Дзевентковий Константин Станиславович

Рождение
06.06.1956

Отец: Шерстнев Фёдор Корнеевич

Мать: Шерстнева Надежда Миновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дзевентковий Константин Станиславович

Рождение ребёнка
18.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дзевентковий Константин Станиславович

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