Дзевентковская (Шерстнева) Римма Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.198
Дочь: Дзевентковская Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Дзевентковий Константин Станиславович
Рождение
06.06.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дзевентковий Константин Станиславович