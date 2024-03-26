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Агапия Игнатьевна

Место рождения

Софроново, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Софроново, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Александрович

Рождение ребёнка
21.02.1884 ст.

Дочь: Николаева (Исаева) Евдокия Иоанновна

Отец ребёнка: Иоанн Александрович

Синжаны, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Свид. 907 выд. 21.11.1938г.

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