Агапия Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Александрович
Рождение ребёнка
21.02.1884 ст.
Дочь: Николаева (Исаева) Евдокия Иоанновна
Отец ребёнка: Иоанн Александрович
Синжаны, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Свид. 907 выд. 21.11.1938г.