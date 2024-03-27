Туктаметов Мухаммад-Карим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туктаметов Мухаммад-Карим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тухтаметов Абуталип

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.12.1929

Сын: Тухтаметов Наиль

Мать ребёнка: Туктаметова Малика

д. Большие-Туралы Омской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туктаметова Малика

Смерть
Неизвестно
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