Туктаметов Мухаммад-Карим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тухтаметов Абуталип
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1929
Сын: Тухтаметов Наиль
Мать ребёнка: Туктаметова Малика
д. Большие-Туралы Омской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туктаметова Малика
Смерть
Неизвестно