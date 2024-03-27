Абсалямова (Абсалямова) Закия Галяутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова (Абсалямова) Закия Галяутдиновна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1923

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Абсалямов Галяутдин

Мать: Абсалямова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1950

Сын: Абсалямов Сулейман Акрамович

Отец ребёнка: Абсалямов Акрам Валиахматович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Акрам Валиахматович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсалямов Акрам Валиахматович

Смерть
2012
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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