Абсалямова (Абсалямова) Закия Галяутдиновна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Абсалямов Галяутдин
Мать: Абсалямова ?
Рождение ребёнка
28.12.1950
Сын: Абсалямов Сулейман Акрамович
Отец ребёнка: Абсалямов Акрам Валиахматович
Рождение ребёнка
10.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абсалямов Акрам Валиахматович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно