Асямолов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1939
Дата смерти18.04.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1967
Дочь: Шумилина Наталья Дмитревна
Мать ребёнка: Асямолова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
03.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асямолова Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.2003