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Асямолов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1939

Дата смерти

18.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1967

Дочь: Шумилина Наталья Дмитревна

Мать ребёнка: Асямолова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
03.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асямолова Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асямолова Надежда Васильевна

Смерть
18.04.2003
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