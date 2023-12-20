Савельева (Ярыгина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельева (Ярыгина) Анна Васильевна

Савельева (Ярыгина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1912

Дата смерти

23.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912

Отец: Ярыгин Василий Абрамович

Мать: Ярыгина (Воронкова) Мария Терентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
25.08.1936

Сын: Савельев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Савельев Петр Сергеевич

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Савельев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Савельев Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
02.01.1941

Сын: Савельев Николай Петрович

Отец ребёнка: Савельев Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
03.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
10.07.1946

Сын: Савельев Петр Петрович

Отец ребёнка: Савельев Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
19.07.1949

Сын: Савельев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Савельев Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
19.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Петр Сергеевич

Смерть
23.02.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.