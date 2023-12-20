Савельева (Ярыгина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1912
Дата смерти23.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
25.08.1936
Отец ребёнка: Савельев Петр Сергеевич
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1937
Сын: Савельев Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Савельев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
02.01.1941
Сын: Савельев Николай Петрович
Отец ребёнка: Савельев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
03.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
10.07.1946
Отец ребёнка: Савельев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
19.07.1949
Сын: Савельев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Савельев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
19.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Петр Сергеевич
Смерть
23.02.1991