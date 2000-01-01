Гогаринов Федор Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1666
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: Гогаринов Онисим Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Гогаринов Александр Федорович
Мать ребёнка: Гогаринова Парасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1704
Сын: Гогаринов Козьма Федорович
Мать ребёнка: Гогаринова Парасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Гогаринов Козьма Федорович
Мать ребёнка: Гогаринова Парасковья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно