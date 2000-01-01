Гогаринов Федор Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Федор Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Гогаринов Онисим Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Гогаринов Александр Федорович

Мать ребёнка: Гогаринова Парасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1704

Сын: Гогаринов Козьма Федорович

Мать ребёнка: Гогаринова Парасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1709

Сын: Гогаринов Козьма Федорович

Мать ребёнка: Гогаринова Парасковья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Парасковья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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