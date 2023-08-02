Емелин Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емелин Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1956

Дата смерти

24.08.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
24.08.1980
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Причина смерти: Погиб в аварии

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