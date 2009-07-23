Деречин Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1952
Дата смерти23.07.2009
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1952
Отец: Деречин Алексей
Рождение ребёнка
25.07.1985
Дочь: Филатова-Деречина Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Деречина-Артемьева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
22.09.1990
Дочь: Деречина Мария Владимировна
Мать ребёнка: Деречина-Артемьева Галина Николаевна
Смерть
23.07.2009