Деречин Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деречин Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1952

Дата смерти

23.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

УФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1952

Отец: Деречин Алексей

Мать: Деречина Мария Степановна

Рождение ребёнка
25.07.1985

Дочь: Филатова-Деречина Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Деречина-Артемьева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
22.09.1990

Дочь: Деречина Мария Владимировна

Мать ребёнка: Деречина-Артемьева Галина Николаевна

Смерть
23.07.2009

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