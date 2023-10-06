Ермак Федор Дометьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.02.1888
Дата смерти20.09.1889
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1888
Отец: Ермак Дометий Захарович
Мать: Ермак Мария Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
20.09.1889
Черниговская губерния, Российская империя