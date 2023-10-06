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Ермак Федор Дометьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.02.1888

Дата смерти

20.09.1889

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1888

Отец: Ермак Дометий Захарович

Мать: Ермак Мария Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
20.09.1889
Черниговская губерния, Российская империя
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