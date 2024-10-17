Андрей Гаврилов
Место рождения
Дата рождения13.08.1843
Дата смерти22.02.1844
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1843
Отец: Гавриил Иовлев
Мать: Мария Ивановна
Крещение
14.08.1843
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: той же деревни Косьма Григорьев и крестьянина Ивана Евстигнеева жена Татьяна Федотова
Смерть
22.02.1844
от натуральной болезни
Похороны
24.02.1844