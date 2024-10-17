Андрей Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Гаврилов

Андрей Гаврилов

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.08.1843

Дата смерти

22.02.1844

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1843

Отец: Гавриил Иовлев

Мать: Мария Ивановна

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
14.08.1843
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: той же деревни Косьма Григорьев и крестьянина Ивана Евстигнеева жена Татьяна Федотова
Смерть
22.02.1844
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
от натуральной болезни
Похороны
24.02.1844

Мы используем куки для улучшения работы сайта.