Кириенко Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириенко Петр
Рождение ребёнка
01.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириенко Анна Васильевна
Политотдельское, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно