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Миннисафа Абдулхакимова
Миннисафа Абдулхакимова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Пол
Женский
Отец
Абдулхаким Фейзуллин
Мать
Минька (Мафлюха)
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Абдулхаким Фейзуллин
Мать:
Минька (Мафлюха)
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